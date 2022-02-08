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Cadde ortasında dayak yemişti, olayı gören vatandaş o anları anlattı:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, eşini dövdüğü zannedilince cadde ortasında tekme tokat darp edilmişti. Olaya şahit olan vatandaş, "Adam asla kadına vurmadı. İnsanlar yanlış anladı ve adamı dövmeye başladılar. Adam için üzüldüm, suçlu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum" dedi.

Asayiş 08.02.2022, 16:39
Cadde ortasında dayak yemişti, olayı gören vatandaş o anları anlattı:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs, eşini dövdüğü zannedilince cadde ortasında tekme tokat darp edilmişti. Olaya şahit olan vatandaş, "Adam asla kadına vurmadı. İnsanlar yanlış anladı ve adamı dövmeye başladılar. Adam için üzüldüm, suçlu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum" dedi.

Olay, bu sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi. Şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.

"Adamın suçsuz olduğunu düşünüyorum"

Olayı gören vatandaşlardan Mehmet Akif Akkaya, "Ben çalışıyordum, o sırada bir çığlık duymaya başladım. Dışarı çıkıp baktığımda bir kadının çığlık seslerini duydum. Sürekli çığlık atıyordu, bizde ne olur ne olmaz diye bakma gereği duyduk. Dışarıya çıktık, bir kadın adamın peşinden gidiyordu, kendini yere atıyordu, küfür ediyordu. Herkes içinde adamı kışkırtıyordu. Bir an da ortalık toplandı, herkes toplanmaya başladı. Adamı bir anda linç etmeye başladılar, ne olduğunu anlamadan, dinlemeden. Adamın hiçbir suçu olmadığını düşünüyorum ama adam da kışkırtmanın sonucunda küfür etmeye başladı. En sonunda adam küfür edince bir anda dayak yemeye başladı. Araya girdim, döven insanların elini ve kolunu tutmaya çalıştım. Fakat pek başarılı olamadım, adam boşuna dayak yedi. Benim gördüğüm en az 5 kişi vardı, 5 kişi adamı dövmeye çalıştı. Adamın suçsuz olduğunu düşünüyorum. Adam asla kadına vurmadı. Kışkırtmanın sonucunda kadına küfür etti insanlar yanlış anladı ve adamı dövmeye başladılar. Adam için üzüldüm, suçlu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Kafasına vurdular, tekme attılar. Baya dayak yedi" ifadelerini kullandı.

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