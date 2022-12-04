Cadde ortasında bacağından bıçaklandı, can havliyle kaçıp esnaftan yardım istedi

Kocaeli’de bir grubun saldırısına uğrayıp bacağından bıçaklanan şahıs can havliyle bölgeden uzaklaşıp esnaftan yardım istedi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.T. adlı kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı esnasında bacağından bıçaklanan U.T. can havliyle koşarak Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir esnaftan yardım istedi. Esnafın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından U.T.’ye ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Ardından yaralı U.T., hastaneye kaldırıldı. Polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.