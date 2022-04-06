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ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in yargılandığı davada tanık dinlendi

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada tanık dinlendi. Dinlenen tanık, ‘’Bylock’un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum’’ dedi.

Asayiş 06.04.2022, 11:34
ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in yargılandığı davada tanık dinlendi

FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi tutuksuz sanık David Keynes’in 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada tanık dinlendi. Dinlenen tanık, ‘’Bylock’un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum’’ dedi.

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılamasına devam edildi. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık David Keynes, Korona virüs gerekçesiyle katılmazken, Keynes’ın avukatı salonda hazır bulundu.

"Cemaat buna Ankara’da kalacak yer vermedi’’

Duruşmada SEGBİS aracılığıyla tanık olarak dinlenen Mehmet Candan, "Üniversiteyi kazanınca Ankara’da sanıkla aynı cemaat bölgesinde kaldık, hiç aynı cemaat evinde kalmadık ama yaptıklarımızı ettiklerimizi birbirimize anlatırdık. Sanık askeri okullara hazırlananlara matematik çalıştırmakla mesuldu. Daha sonra kendisinin eşcinsel olduğuna dair dedikodu çıktı. Kendisi süslenmeyi seven bir insandı. Cemaatte bilirsiniz çok dedikodu yapılır. Bu dedikodular cemaatte duyuldu, okuldan atılınca bu dedikodular yüzünden cemaat buna Ankara’da kalacak yer vermedi’’ dedi.

"Bylock’un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır’’

Tanık Mehmet Candan beyanının devamında, "Sanık daha sonra ’ben bu kadar hizmet ettim, bu kadar şey yaptım bana nasıl yer vermezler, İstanbul’a gidip bütün bildiklerimi anlatacağım’ dedi. Amerika’ya gitsin diye bu fikri ben verdim. Gitmesi de yine cemaat eliyle oldu. Bir süre sonra cemaat de ikna oldu, ’bunu göndermemiz lazım başımıza bela olur’ dediler. Amerika’ya biletini falan her şeyini cemaat karşıladı. Greencard’ın çıkması ise tamamen bir tesadüftü, cemaatin elinde olan bir şey değildi. Cemaatin öyle bir gücü yoktur diye düşünüyorum. Bylock’la olan ilgisini ben de gazetelerde, medyada ne yazıyorsa o kadar biliyorum. Tahminimce kandırılmıştır çünkü bu şahıs kendini yönetemeyen başkalarının vesayeti altında yaşayan bir şahıstır. Bylock’un kendi üretimi olduğunu düşünmüyorum, kesinlikle kullanılmıştır’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatı, tanık beyanlarına karşı savunma yapacaklarını ve şu aşamada diyeceği bir şeyin olmadığını söyledi.

Sanık David Keynes hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa için hazırlanmak üzere Cumhuriyet Savcısı’na gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, şüphelinin 15 Kasım 2011 tarihinde ABD’ye gittiği ve buradan Amerikan vatandaşlığı alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştirdiği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin örgütün Işık Evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, Kütüphane Sorumlusu ve Belletmenlik görevlerinde bulunduğu ve örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada TSK Mahrem Yapılanmasında Öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldiği aktarılıyor.

Keynes’in yaşadığı olumsuzluklardan örgüt sorumlusunu sorumlu tuttuğunun belirtildiği iddianamede, örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in şüpheli ile görüştüğü, Keynes’in sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak Amerika’ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Keynes’in ByLock programının geliştirici Atalay Candelen’in ortağı ve yetkilisi olduğu Base Bilgi Teknolojileri Limited Şirketinde SGK kaydının yapıldığı yer alıyor.

Şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiğinin kaydedildiği iddianamede, deliller doğrultusunda şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yer aldığı böylelikle ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’ suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu belirtildi. Şüphelinin yurt dışında bulunmakta iken kendi isteğiyle gelmek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dilekçe ile bildirmesi üzerine kendiliğinden Türkiye’ye geldiğinin anlatıldığı iddianamede, alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiği ve bir kısım şahıslarla birlikte örgüt içerisinde faaliyetlerinin olduğunu, örgüt ile bağlantısının bulunduğunu beyan ettiği, beyanında belirtmiş olduğu bir kısım şahısları teşhis ettiği, ByLock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği ve mailine gelen bir kısım Apple Marketten gelen mailleri kendi rızası ile sunduğu, Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanmasının yargılama sonucunda mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği vurgulanıyor.

İddianamede, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

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