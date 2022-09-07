ByLock’un lisans sahibi David Keynes’a 1 yıl süreyle denetimli serbestlik kararı

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’un lisans sahibi David Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık David Keynes ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, önceki mütalaasını tekrarladığını söyledi.

Savunma yapan Keynes ise önceki savunmalarını tekrarladığını ve hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Karar açıklandı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın Amerika Birleşik Devletleri’nden kendiliğinden gönüllü olarak geldiğini ve sanığın örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili yeterli ölçüde bilgi verdiğini belirtti.

Heyet, bu gerekçelerle sanık Keynes hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık hakkında 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, verilen karar kesinleşince hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin de ayrı ayrı kaldırılmasına hükmetti.

"Böyle bir kararı herkes bekler’’

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan sanık Keynes, "Böyle bir kararı herkes bekler, bu karar tabi ki mutluluk verdi. Amerika’ya 2 hafta içinde döneceğim’’ ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise bekledikleri bir karar olduğunu söyleyerek, "Zaten kendisinin davranışları, devletle ilişkileri, devlete verdiği örgüt hakkındaki bilgilerini anlatması karşısında ceza yasası zaten ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğini söylüyor. Biz de başından beri bu şekilde savunmamızı yapmıştık, sonuç olarak mahkeme de bizim savunmamıza uygun olarak ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi’’ şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, şüphelinin 15 Kasım 2011 tarihinde ABD’ye gittiği ve buradan Amerikan vatandaşlığı alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştirdiği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin örgütün Işık Evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, Kütüphane Sorumlusu ve Belletmenlik görevlerinde bulunduğu ve örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada TSK Mahrem Yapılanmasında Öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldiği aktarılıyor.

Keynes’in yaşadığı olumsuzluklardan örgüt sorumlusunu sorumlu tuttuğunun belirtildiği iddianamede, örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in şüpheli ile görüştüğü, Keynes’in sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak Amerika’ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Keynes’in ByLock programının geliştirici Atalay Candelen’in ortağı ve yetkilisi olduğu Base Bilgi Teknolojileri Limited Şirketinde SGK kaydının yapıldığı yer alıyor.

Şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiğinin kaydedildiği iddianamede, deliller doğrultusunda şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yer aldığı böylelikle ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği’ suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu belirtildi. Şüphelinin yurt dışında bulunmakta iken kendi isteğiyle gelmek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dilekçe ile bildirmesi üzerine kendiliğinden Türkiye’ye geldiğinin anlatıldığı iddianamede, alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiği ve bir kısım şahıslarla birlikte örgüt içerisinde faaliyetlerinin olduğunu, örgüt ile bağlantısının bulunduğunu beyan ettiği, beyanında belirtmiş olduğu bir kısım şahısları teşhis ettiği, ByLock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği ve mailine gelen bir kısım Apple Marketten gelen mailleri kendi rızası ile sunduğu, Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanmasının yargılama sonucunda mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği vurgulanıyor.

İddianamede, Keynes’in ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.