’Bylock’ kullanıcısı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme ağını kullandığı ve örgütle ilişkisi olduğu tespit edilen eki öğretmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde meslekten ihraç edilen eski öğretmen S.İ.’nin yargılanmasına devam edildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan S.İ. ile sanık avukatı katıldı. Duruşmada örgütün haberleşme ağı ’Bylock’ kullanıcısı olduğu ve örgütle ilişkisi olduğu iddia edilen S.İ. savunma yaptı.

Beraatını talep eden S.İ., “Öğretmenlik yaptığım dönem boyunca vatanıma ve milletime zeval gelecek bir şey yapmadım. Çocukları yetiştirdim. Böyle bir süreç yaşandı. Yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Üye unsurlarını oluşturacak bir suç yok. Bana ait bir numarada Bylock tespit edilmiş. Ama bu da tek başına bir delil değildir. Sahibi dahi olduğumu hatırlamadığım bir hat üzerinden yapılmış” dedi.

Mahkeme heyeti savunmaların dinlenmesinin ardından sanık hakkındaki kararanı açıkladı. S.İ., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.