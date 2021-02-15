Buzlu yolda kontrolden çıkan itfaiye aracı devrildi

Tekirdağ’da bir olaya giden itfaiye aracı buzlu yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza, Kapaklı – Saray yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 AF 110 plakalı itfaiye aracı Saray’da bir olaya müdahale etmek için Kapaklı’dan yola çıktı. Kapaklı – Saray mevki’inde yolun buzlanması nedeniyle kayan itfaiye aracı, yol kenarındaki refüje devrildi.

Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.