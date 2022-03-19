Buzlu yolda kayan tır makas kesti

Samsun’da buz tutan yolda kontrolden çıkan tır refüje çıkarak makas kesti.

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Miliç mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan tır, kar yağışı sonrası buz tutarak kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Karayolu üzerinde savrulan tır, refüje çıkıp makas keserek durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, tırın yolda ters durması trafik akışını engelledi. Kazanın 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Tır, vinç yardımıyla yol kenarına çekildi.