Buzları kırarak kayıp kadını aradılar

Tokat’ta 14 gündür kayıp olan 5 çocuk annesini, SAK timi buzları kırarak Karacagöl’de de aradı.

Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde 14 gündür kayıp olan 5 çocuk annesi Arife Gökçe’yi (64) arama çalışmaları tekrar başlatıldı. Gökçe’yi mesaj atarak rahatsız eden şüpheli S.S.’nin çelişkili ifadeleri sonucu cinayet şüphesi üzerine yoğunlaşılırken, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi belde yakınlarındaki Karacagöl’de arama yaptı. Dondurucu soğukta özel kıyafetlerini giyen ekipler gölette buzu kırarak, aranmadık yer bırakmadı. Yapılan çalışmalarda bir ize rastlanmadı. Ayrıca kadavra arama köpeği "Mavi" ile iz takip köpeği "Alfa" arama çalışmalarına katıldı. Jandarma komandolar da arazide arama yaptı.

Aynur Özdemir, annesini S.S.’nin öldürmesinden şüphelenildiğini ifade ederek, “Kardeşlerim daha önceden annemi rahatsız ettiği için onu uyarmış. Bir insan bu kadar sapık olmaz. Ne yaptıysa annemizin yerini söylesin. Herkes perişan. Adalet artık bu kişinin cezasını versin” dedi.