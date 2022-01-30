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Buzlanma nedeniyle minibüs yan yattı, 10 polis yaralandı
Çatalca’da İstanbul Havalimanı’na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsteki 10 polis yaralanırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Asayiş 30.01.2022, 09:37
Çatalca’da İstanbul Havalimanı’na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsteki 10 polis yaralanırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Çatalca Arnavutköy yolu Örcünlü mevkiinde İstanbul Havalimanı’na polis taşıyan minibüs buzlanmadan dolayı kayarak yan yattı. Minibüsün içindeki 10 polis yaralanırken, 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.