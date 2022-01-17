Buzlanma kazaya sebep oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol, bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Devrek yol ayrımı Köprülü Kavşakta meydana geldi. Ergün S. idaresindeki 67 ABV 725 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle duramayarak aynı istikamette seyir eden sürücüsü ve plakası alınamayan otomobile çarptı. Taraflar, araçlarda hasar oluşmayınca kendi aralarında anlaştı. Bu sırada Hakan K. idaresindeki 74 BZ 951 plakalı otomobil de buzlanan yolda duramayınca daha önceki kaza nedeniyle bekleyen Ergün S. idaresindeki 67 ABV 725 plakalı otomobile çarptı. Kazada Hakan K., hafif şekilde yaralanırken her iki araçta da hasar oluştu. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, otomobillerin kaldırılması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kdz. Ereğli’de sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olması nedeniyle Gülüç Köprüsü, Devrek Yol ayrımı Köprülü Kavşak ile bazı mahalle yollarında buzlanmalar meydana geldi. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, buzlanma nedeniyle trafiğin yoğun olduğu noktalarda görev alarak kaza yaşanmaması için sürücüleri uyardı. Araç sürücüleri ise karayolları ve belediyelerin kendi bölgelerinde tuzlama çalışması yapmamasından şikayet etti.