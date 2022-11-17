Sivas’ta soğuk hava sonrası etkili olan buzlanma kazalara neden oldu, kazalarda 3 kişi yaralandı.

Sivas’ta soğuk hava kendini göstermeye başladı. Termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Hal böyle olunca kentte buzlanma ve sis meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken bu duruma gizli buzlanma da eklenince trafik kazaları kaçınılmaz oldu. Kentin farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.