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Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın

Bursa’da buzdolabı hurdalarının toplandığı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan tesis drone ile havadan görüntülenirken yangına 6 itfaiye aracı ile bir iş makinesi müdahale etti.

Asayiş 21.10.2021, 17:07
Buzdolabı geri dönüşüm deposunda büyük yangın

Bursa’da buzdolabı hurdalarının toplandığı geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Alev alev yanan tesis drone ile havadan görüntülenirken yangına 6 itfaiye aracı ile bir iş makinesi müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçebi Çalı Mahallesinde eski buzdolaplarının toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede alev alan buz dolapları alev topuna döndü. İş yeri çalışanları alevlere müdahale etmeye çalışsada başarılı olamadı. Alev alev yanan tesise ihbar üzerine bölgeye gönderilen 6 ayrı itfaiye ekibi müdahale ederken çevredeki bir iş makineside tesise gelip yanan buz dolaplarını ayırdı. Yoğun dumanlar ilçe genelinde bir çok yerden görülürken alev alev yanan tesis havadan drone ile de görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışması devam ederken olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi

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