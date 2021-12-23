Buz pistine dönen yoldaki kazalar anbean kaydedildi

Bilecik’te sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, yolların adeta buz pistine dönmesi yüzünden yürürken zor anlar yaşarken, çok sayıda trafik kazasının yaşandığı kentte 2 bayan, kayan arabanın altında kalmakta son anda kurtuldu.

Bilecik’te gece başlayan kar yağışı sabaha karşı dona sebep olurken, Ali Rıza Özkay Caddesi, 6 Eylül Caddesi, Şehit Mesut Bilir Caddeleri başta olmak birçok sokakta çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Araçlar ilerlemekte bile zorlandığı caddelerde, vatandaşların buz pistine yerlerde imtihanı kameralara yansıdı.

Sabah çocuklarını okullarına götürmek isteyen veliler, Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde bulunan Atatürk İlkokulu önünde adeta eziyet çektiler. Yolun tuzlanmamasından dolayı araçlarıyla rampa yukarı çıkamayan bazı veliler araçlarını aşağı bırakarak yürümeyi tercih etse de bu da zor oldu. Bazı araçlar buz pistine dönen rampa yukarı çıkmada başarılı olmadılar.

Çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana gelen caddede 2 bayan, kayan bir otomobilin altında kalmakta son anda kurtuldu. Bu anlar an ve an kameralara yansırken, kayan bir araçta çöp konteynıra vurarak durabildi.

Araçları yönlendiren ve sayısız araca yardımcı olan Görkem Bakıcıoğlu, yarım saatte 20’ye yakın ufak tefek kazaların yaşandığı dile getirdi. Çocukları okula getiren veliler ise; belediyenin sınıfta kaldığı, hiç yoksa okulların bulunduğu alanı tuzlama yapmaları gerektiği söylediler.

Bir vatandaştan buzlanana yolda yere düşerken kafasına aldığı darbe sonrası uzun süre kendine gelemedi. Bazı vatandaşlar ve öğretmenler marketten tuz alarak yolları tuzladılar