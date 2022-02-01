Buz gibi suda donmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

DÜZCE(İHA) –Düzce’nin Cumayeri ilçesinde ki derenin içinde yavru köpeği gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Buz gibi sudan çıkmaya çalışan yavru köpeğin imdadına Cumayeri itfaiye ekipleri yetişti.

Düzce ‘nin Cumayeri ilçesinde yavru köpek buz gibi akan derenin içerisine düştü. Durumu gören ve bağırma sesini duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen Cumayeri Belediyesi itfaiye ekipleri merdiven ile girdikleri buz gibi suda yavru köpeği kurtardılar. Kurtarılan köpek hemen zabıt ekipleri arabası ile sıcak bir sobanın yanına götürüldü. Burada ısınan yavru köpeğe yemesi içinde de mama verildi. Koruma altına alınan köpek bir süre ekipler tarafından bakılacak.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Her canlı bizim için önemli. İtfaiyede görevli arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yavru köpeğimiz bir süre bizim bakımımız altında olacak” dedi.