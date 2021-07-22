Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Konya’da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen’in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JASAT görevlendirildi. JASAT ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Temmuz’da çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.

Yanlış adrese girmişler iddiası

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B. ve Esra T., gece yarısı Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T’nin azmettirici oldukları, firari cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Yapılan sorgulamada Esra T.’nin öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.’nin Hüseyin K.’nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bu nedenle aileye zarar vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah B.’ye anlattığı, sevgilisinin de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Hüseyin K.’nin evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.’nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.’nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. ’kasten öldürmeye azmettirme’, Zekeriya O. ve Mustafa O. de ’kasten öldürmeye yardım etme’ suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, jandarmadaki diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Siz mi öldürdünüz?" sorusuna “Allah korusun” cevabını verdi

Cinayete kurban giden Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen’in cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla aranan ve daha önce tutuklanan Abdullah B.’nin çiftliğinde çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Hamidullah A. da Ankara’da yakalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına getirilen Hamidullah A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kiralık katil olarak tutulduğu öne sürülen zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Siz mi öldürdünüz?" sorusuna “Allah korusun” cevabını verdi.