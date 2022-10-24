Büyükşen çifti cinayeti davasına devam edildi

Konya’da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında 3’ü tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya’da merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi’nde 2018 yılında evlerinde öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin davası Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edildi. Duruşmaya sanıklar Esra Taş (28), sevgilisi Abdullah Başdemir (47), cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik (47) ile olaya yardım ettiği belirtilen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen katıldı. Öldürülen Büyükşen çiftinin çocukları Osman, Uğur, Büşra Büyükşen ile sanıkların yakınları, tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Davanın iddianamesinde, azmettirici olarak tutuklu sanıklardan Esra Taş, sevgilisi Abdullah Başdemir ile çifte adresi tarif eden aynı mahallede oturan Zekeriya Okşen ile çifti öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Çelik hakkında ’tasarlayarak adam öldürme’ suçlarından 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile ’nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından da 3’er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Esra Taş ile eski sevgilisi olan Hüseyin Kalınkayış, "Öldürülme olayı ile ilgili bir bilgim yok. Bu olayla ilgili herhangi bir tehdit almadık. Tefeciden para aldı diye dedikodu çıktı mahallede ama ben Esra Taş ile dedikodunun çıkmasını bekliyordum. Cinayet sonrası ve 3 yıl sonra ifade verdim, olanları aynı şekilde anlattım. Sanıkların bana hiçbir şekilde tehditleri olmadı. Abdullah ile sanayide karşılaştık, orada da normal muhabbet oldu ve tehdit almadım hiçbir şekilde. Eğer olayı bunlar gerçekleştirdi ise ben de sonuna kadar şikayetçiyim. Metin Büyükşen ile bizim evin birbirine benzerliği yoktur. Bizim ev 2 katlı, onların ev ise tek katlı. Evlerin karıştırılması da imkansız" dedi.

Tanık olarak dinlenen Hüseyin Kalınkayış’ın babası tanık Mustafa Kalınkayış ise, "Olayla ilgili bir şey bilmiyorum. Olayda hayatını kaybeden Metin Büyükşen köylümüz ve iyi bir insandı. Bizim hiçbir tartışmamız olmadı. Olayı duyduktan sonra da olay yerine öyle gittim" dedi.

Tanık olarak dinlenen Hüseyin Kalınkayış’ın annesi Muradiye Kalınkayış, "Ben Esra ile telefonda konuştum ama iyi bir şekilde konuştum. Komşum Metin Büyükşen’in olayından sonra yanlış adres dedikodusu çıktı. Daha sonra biz oğlumun yanına taşındık" şeklinde konuştu.

Tanık olarak dinlenen Hüseyin Kalınkayış’ın amcası Osman Kalınkayış, "Olayla ilgili herhangi bir bilgim yok. Daha önceki ifadelerim doğrudur. Çıkan dedikodular üzerine Esra ile konuştuk. Karşılıklı kötü bir konuşma olmadı" ifadelerini kullandı.

Kalınkayış ailesinin akrabaları olan ve tanık olarak dinlenen Mustafa Tunç da, "Olayda hayatını kaybeden rahmetli Metin Büyükşen çok iyi bir insandı. Öldürme olayını görmedim, sadece duydum. Duyunca hemen oraya gittik" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Esra Taş’ın arkadaşı H.N.B., “Esra cinayet günü bizi mangala yani Apa Barajı’na çağırdı. 4 kız birlikte gittik. Yolda birisine uğradık, biz çay içerken Esra ve o adam farklı bir masada konuştular. Daha sonra pikniğe gittik. Orada Selami, Abdullah ve ismini bilmediğim Abdullah’ın amcaoğlu vardı. Sonra mangalı yaptık. Esra ve Abdullah aralarında konuşurken Abdullah ‘Ben öldürttüm onları’ dedi. Esra da ‘Sen aslansın, yaparsın’ dedi. Bunu Hüseyin’in ailesi için dediğini düşündüm. Ertuğrul’u orada görmedim. Abdullah benimle birlikte olmak için bana 10 bin lira teklif etti” dedi.

Duruşmada diğer tanıkların dinlenmesine yarın devam edilecek.

Olayın geçmişi

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti, kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen’i tüfekle vurarak öldürdü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.