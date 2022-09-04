Büyükler kavga etti, küçük çocuk ezilmekten son anda kurtuldu, o anlar kamerada

Sultangazi’de bir kişi sokaktan aracıyla geçtiği sırada sokakta bulunan başka biriyle henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tarafların kavgasını vatandaşlar ayırmaya çalışırken, kavganın tam ortasında kalan küçük bir çocuk ise ezilme tehlikesi yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Yunusemre Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde aracıyla geçen bir kişi, sokakta bulunan başka biriyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışma daha sonra ise sürücünün araçtan inmesi ile büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga eden tarafları araya giren mahalle halkı uzun süre sakinleştirmeye çalışırken, bir kişi ise sürücüyü aracına bindirip bölgeden uzaklaştırmak için uğraştı. Aracına binmek istemeyen sürücü bu defa kendisini uzaklaştırmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı. Bunun üzerine kavga bir kez daha büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Ezilmekten son anda kurtuldu

Çıkan kavgayı gören ve izlemeye başlayan küçük bir çocuk ise yaşanan arbede esnasında kalabalığın arasında kalarak ezilme tehlikesi geçirdi. Taraflar gözü dönen ve yere düşerek kavganın arasında kalan küçük çocuğa aldırış etmeden kavga etmeye devam ederken, şans eseri durumu fark eden bir kişi ise çocuğu kucağına alarak bölgeden uzaklaştırdı.

Büyükler kavga etti, küçük çocuk ezilme tehlikesi geçirdi, o anlar kamerada

Yaşanan olay ise saniye saniye bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tarafların yumruk yumruğa kavga ettiği ve araya giren vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı küçük bir çocuğun ise arbede esnasında yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdiği ve son anda bir kişinin kucağına aldığı çocuğu bölgeden uzaklaştırdığı görülüyor.