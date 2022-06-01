Büyükçekmece’deki kazada yaralı sayısı 15’e yükseldi

Büyükçekmece’de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, yaralı sayısı 15’e yükseldi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 09 HK 225 plakalı otomobil, önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak İETT otobüs durağına dalmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre durakta otobüs bekleyen 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere toplam 10 kişi de yaralanmıştı.

Otomobil sürücüsü hastanede tedavi altında

Kaza sonrasında yaşanan can pazarında otomobil sürücüsü olay yerinde bulunamamıştı. Kazayı yaralı olarak atlatan sürücünün çevrede bulunan bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan sürücünün isminin S.T. (30) olduğu öğrenildi.

Yaralı sayısı 15’e yükseldi

Olay yerinde polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, sağlık ekipleri ise yaralıları hastaneye kaldırmıştı. Alınan son bilgilere göre, yaralı sayısının ise 15’e yükseldi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.