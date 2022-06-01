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Büyükçekmece’deki kazada hayatını kaybeden öğrencinin kimliği belirlendi

Büyükçekmece’de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden kişinin Oğuzhan Kolver isimli öğrenci olduğu öğrenildi.

Asayiş 01.06.2022, 18:02
Büyükçekmece’deki kazada hayatını kaybeden öğrencinin kimliği belirlendi

Büyükçekmece’de sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden kişinin Oğuzhan Kolver isimli öğrenci olduğu öğrenildi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 09 HK 225 plakalı otomobil, önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak İETT otobüs durağına dalmıştı. Kazada durakta otobüs bekleyen 1 öğrenci hayatını kaybetmiş, 1’i ağır olmak üzere toplam 10 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri durakta bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden öğrencinin ise kimlik bilgilerine ulaşıldı. Hayatını kaybeden şahsın Oğuzhan Kolver isimli öğrenci olduğu öğrenildi. Ekiplerin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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