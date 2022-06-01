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Büyükçekmece’deki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Büyükçekmece’de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Asayiş 01.06.2022, 21:50
Büyükçekmece’deki feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

Büyükçekmece’de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Kaza sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan bir tanesi, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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