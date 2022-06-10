banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Büyükçekmece’de villaya kumarhane baskını

Büyükçekmece’de bir site içerisindeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri villaya baskın düzenlendi. Baskında mekan sahibi dahil 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş 10.06.2022, 13:42
Büyükçekmece’de villaya kumarhane baskını

Büyükçekmece’de bir site içerisindeki villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri villaya baskın düzenlendi. Baskında mekan sahibi dahil 9 kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri Büyükçekmece’de site içerisinde bir villada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler mekanda kumar oynayan 8 oyuncu şahsa ve mekan sahibi bir kişiye 14 bin 552 lira cezai işlem uyguladı. Şahıslara yapılan sorgulama sonucunda Ç.S. isimli 4 adet suç kaydı olan kişiye ruhsatsız faaliyet gösterme suçundan tespit tutanağı düzenlendi.

Ayrıca ekipler, 450 adet para yerine kullanılan renkli pulu, 10 deste çeşitli oyun kartlarını ve 51 adet boş senet kâğıdını el konulmak üzere muhafaza altına aldı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu