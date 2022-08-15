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Büyükçekmece’de trafiği durdurup damadın etrafında drift yaptılar

Büyükçekmece’de trafik magandaları, düğün konvoyu ile yolu kapatıp damadın etrafında “drift” yaptı. Yaşanan o anları ise şahıslar yine kendileri kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Asayiş 15.08.2022, 09:14
Büyükçekmece’de trafiği durdurup damadın etrafında drift yaptılar

Büyükçekmece’de trafik magandaları, düğün konvoyu ile yolu kapatıp damadın etrafında “drift” yaptı. Yaşanan o anları ise şahıslar yine kendileri kaydedip sosyal medyada paylaştı.

Olay dün 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşandı. Düğün konvoyuna yapan şahıslar, yolda akan trafiği durdurdu. Damadı ortaya alan bir şoför ise etrafında drift yaptı. Yaşanan o anları yine şahıslar kendileri kaydedip sosyal medya hesaplarında yayınladılar. Görüntülerde, yolda oluşan trafikte görüldü.

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