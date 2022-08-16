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Büyükçekmece’de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...

Büyükçekmece’de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Asayiş 16.08.2022, 21:12 16.08.2022, 21:28
Büyükçekmece’de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece İsmetpaşa Caddesi’nde akşam saatlerinde bisikletiyle caddede seyir halinde olan 11 yaşındaki M.F.A., çimento yüklü tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücü C.G. ise olay yerinde ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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