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Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’nın acı günü
Büyükçekmece’de tır devrildi
Edirne istikameti TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi. Bölgede trafik dururken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Asayiş 15.09.2022, 14:45
Edirne istikameti TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde tır devrildi. Bölgede trafik dururken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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