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Büyükçekmece’de ’su samuru’ sürprizi

Büyükçekmece’de nesli tükenmek üzere olan su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Asayiş 20.07.2022, 08:47
Büyükçekmece’de ’su samuru’ sürprizi

Büyükçekmece’de nesli tükenmek üzere olan su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde yer alan ve bilimsel adı “lutra lutra” olan su samuru, Büyükçekmece Kumburgaz sahilinde vatandaşlar tarafından görüntülendi. Gece saatlerde balıkçı teknesine çıkarak balıkları yiyen hayvanı ilk defa gören insanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre daha teknede gezen su samuru, tekneden ayrılarak gözden kayboldu.

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