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Büyükçekmece’de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3’e yükseldi.
Büyükçekmece’de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3’e yükseldi.
Asayiş 02.06.2022, 10:59
Büyükçekmece’de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu meydana gelen feci kazada, Murtaza Mardani isimli gencin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3’e yükseldi.