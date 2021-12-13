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Büyükçekmece’de otomobil sürücüsünün restorana daldığı anlar kamerada
Büyükçekmece’de kontrolden çıkan otomobilin restorana daldığı anlar kameralara yansıdı.
Asayiş 13.12.2021, 12:03
Büyükçekmece’de kontrolden çıkan otomobilin restorana daldığı anlar kameralara yansıdı.
Büyükçekmece D-100 Karayolu’nda dün akşam yaşanan kazada kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir restorana dalmış, kazada Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli iki gece bekçisi yaralanmıştı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil uçarak restoranın bahçesine dalıyor. Bu sırada masada yemek yiyen iki bekçi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.