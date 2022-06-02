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Büyükçekmece’de otobüsün durağa dalma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Büyükçekmece’de otomobilin durağa dalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı otobüs kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

Asayiş 02.06.2022, 11:27
Büyükçekmece’de otobüsün durağa dalma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Büyükçekmece’de otomobilin durağa dalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı otobüs kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmıştı. Kaza da 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Bugün de otomobilin durağa girdiği anlar saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

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