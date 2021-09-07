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Büyükçekmece’de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti

Büyükçekmece’de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesini tehdit etti. Büyük panik yaşayan mahalleli, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

Asayiş 07.09.2021, 16:08
Büyükçekmece’de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti

Büyükçekmece’de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yerleşim bölgesini tehdit etti. Büyük panik yaşayan mahalleli, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.


Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Mahallesi Güngör Sokak’ta bulunan otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerini de tehdit etti. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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