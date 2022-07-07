Büyükçekmece’de öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı

Büyükçekmece’de yaralama suçunun ardından hakkında tazminat davasını açtığı için öldürülen Öznur Tufan’ın (71) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından adli tıp kurumundan alındı. Silahlı saldırıda yaralanan kadının yeğeni Burak Ocak, “Asıl hedef bendim, iş yerine gelip 71 yaşındaki kadını vurdu” dedi.

İstanbul Büyükçekmece’de husumetlisi olduğu ve hakkında tazminat davası açan zanlı tarafından öldürülen Öznur Tufan’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumundaki işlemleri biten kadının cenazesi yeğeni Burak Ocak tarafından alındı. Kadının cenazesi Büyükçekmece Gasilhanesine götürüldü. Cenaze, işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

"Hepimizi katletmeye gelmişti"

Teyzenin cenazesini teslim alan Burak Ocak, “Husumetimiz vardı, 2013 yılında beni vurdu, dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş avukatı vurmuş, oradan çıkmış benim evime doğru gitmiş. Orada bulamayınca dükkana gitmiş, orada kimi bulmuşsa sıkmış. Orada benim öz teyzem vardı, 72 yaşındaki kadını tespih çekerken göğsünden vurup kaçmış. Asıl beni vurmaya çıkmış, teyze de davacı ben de davacıydım. Hepimizi katletmek için yola çıkmış” diye konuştu.

Olay, İstanbul Bakırköy’de avukat Servet Bakırtaş, dün öğlen saatlerinde bürosunda vurularak öldürülmüş, aynı zanlı daha sonra hakkında tazminat davası açan Öznur Tufan’ı (71) da Büyükçekmece’deki iş yerinde öldürmüştü. Belirlenen şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.