Büyükçekmece’de musluk hırsızlığı

Büyükçekmece’de 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalan şüpheli şahıs yakalandı. Daha önce de benzer suçlardan kaydı olan şahısın hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Büyükçekmece’de 29.10.2021- 25.01.2022 tarihleri arasında 6 farklı adresten musluk bataryaları ve jeneratör çalınması üzerine polis ekipleri inceleme başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları incelemede şüpheli E.İ.’nin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. İlk görüntüde hırsızın çaldıklarını valizle götürdüğü görülürken, diğer bir görüntüde ise eve iki kere giren hırsızın pencerenin korkuluğunu elindeki demir sopayla kaldırıp alttan girdiği daha sonra bir kutu ile çıktığı görüldü. Hırsızın eve ilk girişinde musluk, ikinci girişinde ise jeneratör çalındığı öğrenildi. Yapılan çalışma doğrultusunda Mimar Sinan Mahallesi’nde yakalanan hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.