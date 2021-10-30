Büyükçekmece’de kuyumcuya kurşun yağdıran şahıslar yakalandı

Büyükçekmece’de kuyumcuya silahlı saldırı düzenleyen 2 şahıs olayda kullandıkları tabanca ile yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, kuyumcuya silahlı saldırı anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, 27 Ekim Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi Çarmıklı Caddesi üzerinde kuyumcu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde meydana geldi. Saat 21.30 sıralarında kuyumcuya kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, işyerinin camları ve tabelasında toplam 10 adet kurşun izi olduğu tespit etti. İş yeri sahibi olan T.Ç. isimli şahısla yapılan görüşmede şüphelilerin beyaz renkli lüks marka bir araçla geldikleri ve ateş edip kaçtıkları, Ö.A. ve Ş.Ö. isimli şahıslarla daha önceden husumetli olduklarını öğrenildi.

Olayda kullandıkları tabanca ile yakalandılar

Yapılan çalışmaların devamında polis ekipleri güvenlik kamere görüntülerini incelendi. Kimlik bilgileri tespit edilen Ö.A. ve Ş.Ö. isimli şahısları, Fatih Mahallesinde yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanmış oldukları ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheliler “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması”, “Mala Zarar Verme” ve “Tehdit” suçlarından 28 Ekim günü adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen Ö.A. ve Ş.Ö. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.