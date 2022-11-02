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Büyükçekmece’de inşaat kazısı sırasında insan kemikleri bulundu
Büyükçekmece’de bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında birden fazla insana ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Alanın daha önceden mezarlık olabileceği ihtimali üstüne durulurken polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Asayiş 02.11.2022, 12:36
Büyükçekmece’de bir inşaatın kazı çalışmaları sırasında birden fazla insana ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu. Alanın daha önceden mezarlık olabileceği ihtimali üstüne durulurken polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
Olay, Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde bir site inşaatı alanında yaşandı. İşçiler, kazı çalışması sırasında toprak altından çıkan insan kemiklerine rastladı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alanda kazı çalışmalarına başladı. Savcılık nezaretinde yürütülen çalışmalarda yapılan kazı alanında birden fazla insana ait olan kemiklerin eski olduğu anlaşıldı. Alanın daha öncede mezarlık olabileceği ihtimali üzerine durulurken olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.