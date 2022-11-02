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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye merhum Menderes’ten itibaren başrolünü CHP’nin oynadığı bu kirli senaryoları pek çok kez görmüş, tecrübe etmiştir. Ülkemize telafisi mümkün olmayan ağır bedeller ödeten, tüm darbelerin kargaşa ve kaos ortamının hazırla
Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi
Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi
Asayiş 02.11.2022, 12:12
Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi