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Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Asayiş 02.11.2022, 12:12
Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi

Büyükçekmece’de inşaat alanında cesetler bulundu, olay yerine polis ekipleri sevk edildi

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