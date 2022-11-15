Büyükçekmece’de çocuğa köpek ısırınca ortalık savaş alanına döndü

Büyükçekmece’de sahipli köpeğin bir çocuğun ayağını ısırmasıyla ortalık karıştı. Saldırgan köpeğe vatandaşlar taş atarken olay yerine kısa sürede gelen bekçi ve polis ekipleri tarafları biber gazı ve havaya ateş açarak ayırdı.

Yaşanan o korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahipli bir köpek, 15 yaşında bir çocuğun ayağını ısırdı. Olay sonrası çocuğun yakınları ile köpeğin sahibi arasında sokak ortasında kavga çıkarken,

şahıs, köpeğini karşı tarafa saldırttı. Vatandaşlar saldıran köpeği taş atarak uzaklaştırmaya çalışırken, ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sek edildi. Taraflar havaya ateş ederek ve biber gazı kullanarak ayırdı. Olay sonrası sokağa gelen sağlık ekipleri, ısırılan çocuğa müdahale ederken, şahıslara polis tarafından işlem yapıldı. Çıkan kavgada yaşanan kavga ve köpeğin saldırma anları ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.