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Büyükçekmece’de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece’de dün akşam 11 yaşındaki bisikletli çocuğun TIR altında kalma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Asayiş 17.08.2022, 10:53
Büyükçekmece’de bisikletli çocuğun TIR altında kalma anı görüntüleri ortaya çıktı

Büyükçekmece’de dün akşam 11 yaşındaki bisikletli çocuğun TIR altında kalma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Büyükçekmece Ulus Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde 11 yaşındaki Fatih Aslan bisikletliyle seyir halindeyken TIR’ın altında kaldı. Ayağı kopan Aslan’ın hastanedeki tedavisi devam ederken olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde çocuğun bisikletle giderken TIR’ın yanından geçmeye çalışması ve sonrasında aracın altında kalması görülüyor.

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