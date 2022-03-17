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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 21 yaşındaki kaleci Berke Özer ile yeni sezonda yolların ayrılacağını açıkladı.
Büyükçekmece’de bir adam, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.
Büyükçekmece’de bir adam, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.
Asayiş 17.03.2022, 17:53
Büyükçekmece’de bir adam, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.