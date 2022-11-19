Büyükçekmece’de AVM’de otopark ücreti tartışması

Büyükçekmece’de bir alışveriş merkezinde vatandaş ile çalışanlar arasında otopark ücreti tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde bulunan bir Alışveriş Merkezi’nde yaşandı. İddiaya göre, ailesi ile AVM’ye giden vatandaş, alışverişi bittikten sonra evine gitmek üzere otoparktaki aracına bindi. Bu sırada yanına gelen otopark çalışanları kendisinden ücret talep edince sinirlenen adam ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Vatandaş, "Kızlarım alışveriş fişini attı diye 5 kat yukarı geri gittim. Alışveriş merkezinin altında ücretli otopark nerede?" diyerek tepki gösterirken, yaşanan o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Konuyla ilgili UKOME karar alınmıştı

Yaşanan bu durumların tekrarlanmaması için ise Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararda 3 saate kadar ücretsiz olması gerekiyor.