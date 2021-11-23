Büyükçekmece’de 3 katlı binanın bahçesindeki toprak zemin çöktü

Büyükçekmece’de 3 katlı bir binanın bahçesinde, daha önce fosseptik çukuru olarak kullanılan yaklaşık 1 metrekarelik toprak alan çöktü.

Olay, saat 18.30 sıralarında Büyükçekmece Ankara Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bahçesindeki toprak zeminde çökme yaşandı. İhbar üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, daha önce fosseptik çukuru olarak kullanılan zeminin üzerinde bulunan toprakta, yağışın da etkisiyle çökmenin yaşandığı anlaşıldı. Büyükçekmece Belediyesine bağlı ekipler, binanın tahliyesine gerek olmadığına karar verirken, açılan fosseptik çukurunun ise yarın ekipler tarafından doldurulacağı öğrenildi. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Bina bahçesindeki yaşanan çökme sırasında çok korktuklarını ifade eden Mine Çakıroğlu, “Akşamüzeri bahçenin bu kısmında bir tomruk oluştu. Komple aşağı çöktü o yer. Altında bir boşluk oldu. Bina çökecek sandık. Korktuk. Komşular hep aşağı indi. Yetkililer geldi. Bina temelinde bir sorun yokmuş. Yağmur dolayısıyla bu tomruğun boşalmasıyla oluşmuş. Polis, itfaiye, zabıta ve fen işleri müdürlüğünden ekipler de geldi. Bize haber verdiler. Binada tahliye olmayacak” dedi.