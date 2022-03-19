Son Dakika
Büyükçekmece TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza
Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazanın kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik tek şeritten sağlanıyor.
Asayiş 19.03.2022, 10:00
Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler kazanın kaldırılması için çalışma başlatırken, trafik tek şeritten sağlanıyor.