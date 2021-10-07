Büyükçekmece TEM Otoyolunda kaza

Tem otoyolu Büyükçekmece mevki’inde maddi hasarlı kaza yaptıktan sonra yola çıkan 52 yaşındaki doktora kamyon çarptı. Doktor İbrahim Eskitütüncü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otoyol Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Olay, TEM Otoyolu Edirne istikameti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CCY 449 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Eskitütüncü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine trafik polisleri geldi. Bu sırada bir anda yola çıktığı iddia edilen ve Bahçelievler’de doktor olduğu öğrenilen Eskitütüncü’ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinden metrelerce ileri savrulan Eskitütüncü hayatını kaybetti. Yaşanan kaza yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Bölgede uzun süre trafik yoğunluğu oluştu. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.