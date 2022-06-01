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Büyükçekmece Kumburgaz’da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürü
Büyükçekmece Kumburgaz’da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
Asayiş 01.06.2022, 16:51
Büyükçekmece Kumburgaz’da E-5 karayolunda takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.