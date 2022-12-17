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Büyükçekmece Güzelce E-5’te kaza: 1 ölü

Büyükçekmece Güzelce E-5’te kaza: 1 ölü

Asayiş 17.12.2022, 09:15
Büyükçekmece Güzelce E-5’te kaza: 1 ölü

Büyükçekmece Güzelce E-5’te kaza: 1 ölü

İSTANBUL(İHA) - Büyükçekmece Güzelce E-5’te meydana gelen kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle ana yol trafiğe kapanırken araçlar yan yola sevk edildi

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