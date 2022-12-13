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Büyükçekmece Güzelce E-5 Karayolunda yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan tüp kamyonu devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede trafik durma noktasına geldi.
Büyükçekmece Güzelce E-5 Karayolunda yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan tüp kamyonu devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede trafik durma noktasına geldi.
Asayiş 13.12.2022, 12:59
Büyükçekmece Güzelce E-5 Karayolunda yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan tüp kamyonu devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgede trafik durma noktasına geldi.