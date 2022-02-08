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Selçuk Bayraktar: “Teknoloji Bakanlığı ve ASAN’ın kurduğu bir Tekno Park’ta bir faaliyet gösterme hedefimiz var”
Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Asayiş 08.02.2022, 13:44
Büyükçekmece E-5 Güzelce mevkiinde yağış nedeniyle yağış nedeniyle kayganlaşan yolda makası kırılan tır yan dönerek trafiği kapattı. Kaza nedeniyle E-5 Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.