Büyükçekmece'de restoran çıkışı öldüren dayak kamerada

Olay, geçtiğimiz hafta gece saatlerinde Büyükçekmece Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında Selim Erdermir (41) isimli şahsın da olduğu grup, gece saatlerinde sahilde bulunan bir mekanda yemek yedi. Ardından gruptakiler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

Çıkan kavganın ardından Selim Erdermir ve diğer iki kişi mekan önünde tartıştı. Tartışma yol kenarında yumruklu kavgaya dönüştü. Selim Erdermir kafasına ve vücuduna aldığı darbelerle yere yığıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan E. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili kaçan şüphelileri arıyor.

Ölümüne dayak güvenlik kamerasında

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Selim Erdermir'in yanında 2 adamla tartışması daha sonra ise dayak yemesi sonrasında ise yere yığılması yer aldı.