Büyükçekmece Belediyesi, “Enerjide Yol Ayrımı” çalıştayına ev sahipliği yaptı

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB), Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Enerjide Yol Ayrımı” konulu çalıştayı gerçekleştirildi.

Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği (EMARÇEB), Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde “Enerjide Yol Ayrımı” konulu çalıştayı 27 Kasım Pazar günü Büyükçekmece’de gerçekleştirdi. CHP Balıkesir Milletvekili, Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Edremit Belediye Başkanı ve EMARÇEB Başkanı S.Hasan Arslan ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün açılış konuşmalarının ardından, çalıştay sabah ve öğlenden sonra yapılan iki oturumla devam etti.

“Yenilenebilir Enerji ve Geleceğimiz” konulu ilk oturumun moderatörlüğünü İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Saadet Nurullah Güleç yaptı. Çalıştayda, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi IPM Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Dr. Ümit Şahin “İklim değişikliği ve Yenilenebilir Enerji”, Kadir Has Üniversitesi Enerji Sis. Mühendisliği Bölüm Başkanı Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEDS) Kurucu Yöneticisi Prof. Dr. Ş. Volkan Ediger “Yenilenebilir Enerjinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı Bülent Damar “Yenilenebilir Enerji Hayatımızı Nasıl Etkileyecek?” başlıklı konularda bilgi verdi.

“21. yüzyılın en önemli konusu alternatif enerjilerin toplum hayatına sokulmasıdır”

“Enerjide Yol Ayrımı” çalıştayının önemine vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “21. yüzyılın en önemli konusu alternatif enerjilerin toplum hayatına sokulması, karbon salınımının asgari seviyeye indirilmesidir. Daha yaşanılabilir, daha sağlıklı çevrelerin oluşturulabilmesi için bütün yöneticilerin, belediyecilerin görevi haline gelmelidir. Bu konu için projelerin hazırlanması ve hemen devreye sokulması, sera gazlarının olabildiğince azaltılması için her türlü projeye katkı sağlamak gereklidir” dedi.

“Enerji güvenliği problemi var, temizliği problemi var, ulaşılabilirliği problemi var”

Enerjinin insan hayatındaki önemine vurgu yapan Edremit Belediye Başkanı ve EMARÇEB Başkanı S.Hasan Arslan, “Enerji ciddi bakımda insanların hayatını, psikolojisini, ekonomisini dolayısıyla sosyal hayatını etkileyen bir sektör. Ama son yıllarda gördüğümüz gibi, bütün dünyada da olduğu gibi enerjide ciddi bir problem yaşanıyor. Bir enerji güvenliği problemi var, temizliği problemi var, ulaşılabilirliği problemi var. Bunlara ışık tutmak adına, neler yapılabileceği adına biz EMARÇEB olarak bu etkinliği düzenledik” dedi.