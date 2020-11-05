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Büyükbaş hayvanın teptiği şahıs kurtarılamadı

KASTAMONU’DA AHIRDA BULUNAN SULUĞU TAMİR ETMEK İSTERKEN BÜYÜKBAŞ HAYVANIN TEPMESİ SONUCU BAŞINDAN AĞIR YARALANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 05.11.2020, 14:20
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Büyükbaş hayvanın teptiği şahıs kurtarılamadı

Kastamonu’da ahırda bulunan suluğu tamir etmek isterken büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu başından ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde ahırda bulunan suluğu tamir etmeye çalışan Satı Kavak adlı şahıs, suluğu tamir ettiği sırada kafasına büyükbaş hayvan tepti. Başından ağır yaralanan Satı Kavak, olay yerinde hayatını kaybetti. Bir süre sonra yakınları tarafından bulunan Satı Kavak, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından İhsangazi Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Büyükbaş hayvanın tepmesi sonucu hayatını kaybeden Satı Kavak’ın, İhsangazi’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

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