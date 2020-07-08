Büyükada’daki orman yangını kontrol altına alındı

Büyükada’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Büyükada’da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.