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Büyükada’daki orman yangını kontrol altına alındı
BÜYÜKADA’DA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI.
Asayiş 08.07.2020, 20:42
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Büyükada’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Büyükada’da ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katıldı. Helikopterin de havadan destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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