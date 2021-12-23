Büyükada’da 4 ayrı dükkanda alkol ve sigara çalan hırsızlar yakalandı

Büyükada’da aynı gecede 4 ayrı dükkana giren 3 şahıs, 30 şişe farklı çeşitlerde alkol ürünü, 50 karton sigara ve 350 TL nakit para çaldı. 3 hırsız polisin çalışması sonucu Gaziosmanpaşa’da yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Büyükada’da 20 Aralık Pazartesi günü yaşanan olayda, aynı gecede 4 farklı dükkana giren 3 şahıs, toplamda 30 şişe farklı çeşitlerde alkol ürünü, 50 karton sigara ve 350 TL nakit para çaldı. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu R.N. (20), A.G. (21), A.M. (20) isimli 3 şüpheli şahsın olayların failleri olduğu anlaşıldı. Şahıslar Gaziosmanpaşa ilçesinde Cumhuriyet Meydanı üzerinde bulunan bir restoranda çalınan eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık zanlıları çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahısların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.